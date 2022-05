Dans une interview accordée à l’ancien de l’Atletico Madrid, Diego Ribas, Neymar, attaquant du Paris Saint-Germain, a évoqué les sifflets du Parc des Princes à son encontre depuis l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une situation qui n’est pas facile à vivre pour l’attaquant brésilien.

Entre Neymar et les supporters du Paris Saint-Germain, la fracture semble irrémédiable. Depuis l’élimination face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, le brésilien est sifflé par la majeure partie du Parc des Princes. Une situation qui affecte le numéro 10.

« Personne n’aime être hué, encore moins à domicile. C’est ennuyeux, c’est triste. Cela m’est arrivé ici au PSG, en équipe nationale et j’étais triste. Je n’étais pas à l’aise, mais je devais trouver la force quelque part. Je me suis souvenu de mon enfance, des gens qui m’ont aidé, a-t-il poursuivi. Je pense à jouer pour ceux qui me soutiennent vraiment, pas pour ceux qui me huent. Je sais que mon fils me soutient vraiment, pas ceux qui me huent. Je sais que mon fils me soutient, ainsi que ma famille », a confié l’Auriverde dans une interview accordée à l’ancien de l’Atletico Madrid, Diego Ribas.

Neymar, qui sera titulaire face à Troyes, dimanche soir, en clôture de la 36e journée de ligue 1, va boucler une nouvelle saison à moins de 30 matchs avec le club de la capitale.