Cet été, Neymar était poussé vers la sortie à la suite de la prolongation du prodigieux Kylian Mbappé (24 ans). Le Brésilien de 30 ans a refusé deux propositions qui auraient pu être intéressantes.

Selon les informations du media espagnol El Pais, Neymar a eu beaucoup de touches à l’étranger, mais ce sont surtout du côté de la Premier League que les offres ont été les plus concrètes. En effet, après que Kylian Mbappé a demandé sa tête, le PSG a placé le joueur sur la liste des transferts et ce ne sont pas moins que Chelsea et Newcastle qui ont fait des offres pour le Brésilien.

D’abord, l’offre la plus intéressante pour les dirigeants parisiens était sans aucun doute celle de Newcastle United. Les Magpies auraient en effet pu assumer l’entièreté du salaire de Neymar et n’auraient pas hésité une seule seconde à payer les 400 M€ de salaire pour le joueur sous contrat jusqu’en 2027. Cependant, le Brésilien a dit non à Newcastle car il ne se voyait pas jouer dans ce club. D’un autre côté, c’est Chelsea qui a tenté un coup phénoménal, avec un prêt offrant 10 M€ par an à Neymar. Mais le PSG a finalement refusé car il restait encore une partie trop conséquente du salaire à payer…

Après le penaltygate et les diverses révélations sur les intentions de Kylian Mbappé, ces informations d’El Pais semblent plus vraies que jamais.