Daniel Riolo prédit une retraite internationale aux stars du PSG en 2023, après la prochaine Coupe du monde au Qatar.

De passage à l’antenne de RMC ce mercredi, le chroniqueur Daniel Riolo en a profité pour donner son avis concernant la petite polémique autour de Lionel Messi. Absent contre Bordeaux (3-2) le week-end dernier à cause d’une blessure, l’Argentin s’est entraîné normalement avec sa sélection cette semaine et il devrait prendre part aux deux prochains matchs de l’Albicéleste. Une situation qui n’étonne pas vraiment Riolo, qui estime que Messi et son coéquipier Neymar sont plus focalisés sur la Coupe du monde 2022 au Qatar que sur le PSG.

« C’est l’idée que Messi privilégie la sélection au PSG. Normalement, tu ne dois pas privilégier la sélection à ton club. On a l’impression que le PSG, c’est la salle de sport de Messi. Je pense que 2022 est l’objectif. Pour lui et Neymar d’ailleurs. Le PSG, c’est le tapis de course de Neymar et Messi. Messi et Neymar arrêteront ensemble après le Qatar. »