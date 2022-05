Pour Jean-Michel Larqué, Neymar est un escroc qui s’est joué de Nasser Al-Khelaïfi et des supporters du PSG cette saison.

De retour à un bon niveau depuis quelques semaines, alors que la saison de Ligue 1 arrive à son terme, Neymar a encore du chemin à faire pour regagner le cœur des supporters et des observateurs. Invité au micro de RMC ce mardi, dans l’émission ‘Rothen s’enflamme’, Jean-Michel Larqué a fait le bilan de la saison désastreuse du Brésilien.

« Ce qui est indiscutable, c’est les chiffres. 11 buts pour ce qui sera sa pire saison au PSG, en terme de stats et de performances. 0 buts en Ligue des champions ! Ajoutez à cela 183 roulades avants, 183 roulades arrières et 250 roulades latérales… et là vous avez les performances de Neymar. Puis il y a les antécédents avec les carnavals, où il a fait le temps additionnel et la prolongation. Et puis il passe ses jours et surtout ses nuits à jouer au poker alors que la saison n’est pas encore terminée. Pour moi c’est clair, c’est devenu un profiteur du football, un mercenaire, un gigolo… Il se fait entretenir par un pigeon et le pigeon c’est Nasser Al-Khelaïfi. Supporters du PSG, Neymar n’est plus un joueur de foot et il vous prend pour des pigeons ! »