En froid avec les dirigeants du PSG, Neymar sait déjà qu’il est le bienvenu du côté de… Newcastle.

De passage au micro du podcast ‘Cast FC’ ce jeudi, le milieu de terrain de Newcastle, Joelinton, a évoqué la rumeur autour de son compatriote Neymar. Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain, le joueur le plus cher de l’histoire du football (222 millions d’euros en 2017), serait notamment sur les tablettes des Magpies selon la presse britannique. Et avec le récent rachat du club par le PIF d’Arabie Saoudite, rien ne semble impossible.

« Nous pouvons lui trouver une place. S’il vient, ce sera… je ne peux pas l’expliquer. C’est une idole, une énorme star dans le football mondial, donc l’invitation est faite. Ney, si tu écoutes ça, tu peux venir ! »