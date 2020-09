Le PSG a confirmé ce mercredi un troisième cas positif au coronavirus qui semble être Neymar, qui a passé la semaine dernière du bon temps avec Angel di Maria et Leandro Paredes à Ibiza.

Le PSG a repoussé la reprise de l’entraînement collectif pour consacrer la journée de jeudi à des tests de Covid-19. Il se murmure que Thomas Tuchel et Leonardo sont furieux. A peine sortis de la bulle du Final 8 de la Ligue des champions, à Lisbonne, plusieurs Parisiens se sont retrouvés à Ibiza. Outre Di Maria, Paredes et Neymar, on a également aperçu Mauro Icardi et Keylor Navas sur cette photo prise par Wanda Icardi. Il n’est donc pas impossible que d’autres cas se déclarent !

Le choc PSG – OM, prévu dimanche 13 septembre, est fortement compromis. Ironie du sort, du côté Marseillais, tous les joueurs préalablement positifs au coronavirus ont repris l’entraînement !