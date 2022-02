Le numéro 10 du PSG a reçu pour la cinquième fois de sa carrière le Samba d’Or, qui est un titre récompensant le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Une récompense qui peut paraitre surprenante tant Neymar avait connu une année 2021 en dents de scie, caractérisée par des absences, des blessures ou encore des suspensions.

Trophée à la main, Neymar a lui même révélé la nouvelle en se postant sur les réseaux sociaux. Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao a été congratulé d’un Samba d’Or pour la cinquième fois de sa carrière à 29 ans, et par conséquent a été jugé meilleur joueur brésilien sur le sol européen. Neymar n’a pourtant pas réalisé sa meilleure saison en 2021, loin de là, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Il ne compte d’ailleurs aucun but en 2021 dans la compétition des champions et « seulement » 9 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Rappelons tout de même que le soliste brésilien avait été écarté des terrains plusieurs semaines en 2021 pour des blessures. Neymar a donc été récompensé individuellement bien qu’il n’ai pas franchement brillé, c’est aussi le cas sur le plan collectif puisque le PSG n’a eu que la Coupe de France à se mettre sous la dent.