Déçu par la prolongation de contrat de Neymar au PSG, Joan Laporta s’est carrément senti “utilisé” par le joueur et ses représentants.

Le président Joan Laporta qui a été douché par l’annonce de la prolongation de contrat de Neymar, qui s’est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. En effet, la presse espagnole détaille que le patron du Barça plaçait de grands espoirs sur un retour du Brésilien lors du prochain mercato estival. Qui plus est, le recrutement de Neymar aurait scellé à coup sûr la prolongation de contrat de Lionel Messi, dont l’avenir en Catalogne est toujours incertain.

La radio RAC 1 révèle même que Joan Laporta a envoyé un émissaire du FC Barcelone à Paris le mois dernier pour passer une journée entière avec Neymar et en apprendre plus sur les intentions de la superstar de 29 ans. Ce dernier n’aurait pas caché son désir de retourner en Espagne après l’élimination du PSG en demi-finale de Ligue des champions. Pourtant, il a bien choisi de prolonger avec le club de la capitale, mettant fin aux espoirs du Barça de réunir de nouveau le duo Messi-Neymar. Déçus, les dirigeants Blaugrana se seraient même senti “utilisés” par le joueur et ses représentants.

En attendant, Joan Laporta est reparti en quête de renforts pour la saison prochaine. L’objectif est double : construire un effectif capable de retrouver les sommets sur la scène nationale et internationale, mais également convaincre Lionel Messi de rester au moins une saison supplémentaire. Affaire à suivre…