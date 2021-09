La star du Paris Saint-Germain veut se lancer dans une carrière de joueur de poker professionnel après avoir raccroché ses crampons.

Un temps annoncé tout proche d’une prolongation de contrat jusqu’en 2026, Neymar pourrait même pousser le bouchon jusqu’en 2027. Le Brésilien aura alors 35 ans et il se rapprochera doucement de la fin de sa carrière. Mais la star du PSG a déjà tout prévu, comme il l’a expliqué cette semaine au micro de C-News. Une fois son départ à la retraite acté, Neymar espère pouvoir se reconvertir comme joueur de poker professionnel. Une discipline qui occupe déjà une grande partie des soirées du joueur. Début avril, il avait notamment empoché plus de 1 700 euros en participant à un tournoi juste après la défaite en Ligue 1 face à Lille (0-1).

« C’est l’une des choses que j’aime le plus faire (jouer au poker). Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football, je serai capable de faire des tournois, de voyager pour jouer des tournois auxquels j’ai toujours voulu participer et que je n’ai pas pu faire à cause de mon agenda et ma carrière. Donc quand j’aurais terminé ma carrière de footballeur, c’est une des choses que je vais faire, voyager pour jouer ce type de tournoi. Je suis sûr que dans quelques années, quand j’aurai terminé ma carrière, je serai un peu meilleur, je saurai comment profiter du jeu lui-même et m’amuser, ce qui est la chose la plus importante. Parmi les similitudes entre le poker et le football, je pense que la concentration est l’une d’entre elles. La façon dont vous lisez votre adversaire et le jeu est aussi très importante. Je pense que l’une des choses les plus importantes dans le football, et que je fais sur le terrain, est de lire le jeu, lire votre adversaire, et voir où vous pouvez attaquer, où vous pouvez vous déplacer pour créer une chance pour votre équipe. Et au poker, c’est la même chose. »