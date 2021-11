Le Real Madrid possède dans son effectif plusieurs fiascos avec notamment la star belge, Eden Hazard. Recruté pour plusieurs centaines de millions d’euros, l’ancien lillois ne s’est jamais adapté à l’exigence madrilène et un retour à Chelsea est évoqué, Newcastle United rentre dans la danse.

Censé devenir le remplaçant idéal de Cristiano Ronaldo après son départ pour la Juventus Turin, Eden Hazard n’a rien été de plus qu’un feu de pailles. Il n’a jamais su s’adapter et atteindre le niveau qu’il avait au LOSC ou à Chelsea. Ainsi, son départ semble être la seule solution pour les deux entités tant pour le joueur que pour le club madrilène. Sous utilisé par son coach et poussé vers la sortie par ses dirigeants, un retour à Chelsea a déjà été évoqué mais c’est cette fois-ci le nouveau riche de Premier League qui rentre dans la danse. Selon El Chiringuito, le Belge serait une des pistes privilégiées par Newcastle United et ses nouveaux dirigeants afin de débuter un projet plus ambitieux que jamais.