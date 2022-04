Déjà dans le viseur des Magpies cet hiver, le jeune attaquant de Reims devrait faire l’objet d’une nouvelle offre dans les prochains mois.

14e du championnat après sa nouvelle victoire face à Leicester (2-1) ce week-end, Newcastle devrait, sauf catastrophe, se maintenir en Premier League. Et avec les finances presque illimitées de son nouveau propriétaire saoudien, le club du nord de l’Angleterre a bien l’intention de rebâtir un effectif impressionnant à l’ouverture du mercato. D’après les informations de Sky Sports, Eddie Howe garde notamment un œil sur le tout jeune Hugo Ekitike. Meilleur buteur du Stade de Reims cette saison, il avait déjà été approché par les Magpies en janvier dernier.

Cette fois, la presse britannique évoque une nouvelle offre de plus de 30 millions d’euros en préparation. Reste à savoir si l’attaquant de 19 ans, également pisté par Manchester United et Chelsea, sera conquis par le projet sportif et les ambitions de Newcastle. Affaire à suivre…