Auteur d’un très bon début de saison avec le Betis Séville, Nabil Fekir serait la nouvelle cible de Newcastle.

« Je suis très heureux ici. J’apprends tous les jours et j’espère que ça pourra continuer comme ça. Les fans m’aiment, cela me procure beaucoup de joie et je veux la leur rendre sur le terrain. On ne sait jamais dans le football, mais la vérité est que maintenant je ne pense pas aux offres. Je suis au Betis et je suis très heureux ici », a-t-il indiqué. Avant de poursuivre sur une prolongation de contrat (actuellement sous contrat jusqu’en 2023) : « C’est normal qu’on se mette à parler d’une prolongation car il ne me reste plus que cette année, plus une autre. Parlons et on verra. »