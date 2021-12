Pisté par les plus grands clubs d’Europe, Dusan Vlahovic pourrait finalement rejoindre Newcastle contre un montant record de 100 millions d’euros.

19e de Premier League, et encore battu hier soir par Liverpool (1-3), Newcastle va tout miser sur le mercato d’hiver pour se sauver. Avec la fortune des nouveaux propriétaires saoudiens, les Magpies espèrent attirer quelques stars en janvier pour relancer la machine. Plusieurs pistes ont déjà été évoqués, mais ce vendredi Calciomercato annonce une première offre colossale de la part du club du nord de l’Angleterre. Une offre de 100 millions d’euros qui concernerait le phénomène de la Fiorentina, Dusan Vlahovic. Meilleur buteur de Serie A avec 15 buts en 17 rencontres, le Serbe a tapé dans l’œil d’Eddie Howe et de ses recruteurs.

Reste à savoir maintenant si Manchester United, Arsenal et Tottenham – les trois autres cadors de Premier League sur le dossier – resteront les bras croisés cet hiver. À seulement 21 ans, Vlahovic est considéré comme l’un des buteurs les plus prometteurs du football européen, mais son prix reste un énorme obstacle. Si le transfert est bouclé à 100 millions d’euros, comme l’espère la Viola, il deviendrait alors le 4e joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League, derrière Jack Grealish (117,5 M€), Romelu Lukaku (115 M€) et Paul Pogba (105 M€).