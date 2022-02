Alors que les transferts plus grandioses sont généralement effectués pendant l’été, la fenêtre de transfert de janvier permet aux clubs d’améliorer leurs équipes à mi-chemin de la saison. Ce mercato hivernal a permis à de nombreux clubs de se renforcer, jetons maintenant un coup d’œil aux cinq équipes qui ont dépensé le plus d’argent lors de ce marché des transferts de janvier.

1 – Newcastle – 102 millions

Howe, le nouvel entraineur, sera ravi du nouveau budget de transfert qu’il a à sa disposition. Newcastle a dépensé un total de 87 millions d’euros lors de ce mercato hivernal, ce qui est le montant le plus élevé en Europe. Dan Burn (Brighton), Chris Wood (Burnley), Kieran Trippier (Atletico Madrid) et Bruno Guimaraes (Lyon) ont tous rejoint les Magpies. Le contrat de Guimaraes a été le plus cher, Newcastle ayant payé près de 50 millions d’euros pour le Brésilien.

2 – Juventus – 82 millions

La Juventus a dépensé un total de 82 millions d’euros lors de la fenêtre de transfert de janvier. Les dernières recrues sont Federico Gatti, en provenance de Frosinone (Serie B), et Denis Zakaria, en provenance du Borussia Mönchengladbach. Mais leur signature phare est celle de Dusan Vlahovic. Le joueur de 22 ans est en pleine forme et était recherché par plusieurs grands clubs européens. La Juve a payé 70 millions d’euros pour l’attaquant serbe.

3 – FC Barcelone – 55 millions

Le premier achat de Barcelone lors de ce mercato de janvier était Ferran Torres. Le FC Barcelone a payé à Manchester City un montant d’environ 55 millions d’euros pour l’ailier. Ils ont également signé l’ailier des Wolves Adama Traore en prêt et Pierre-Emerick Aubameyang en provenance d’Arsenal également. Un excellent recrutement donc côté catalan.

4 – Liverpool – 45 millions

Liverpool a dépensé 45 millions d’euros lors de la fenêtre de transfert de janvier. Ils ont fait venir Luis Diaz de Porto après avoir repoussé la concurrence des Spurs de Tottenham. Le Colombien de 25 ans est un buteur prolifique et sera un atout précieux pour l’équipe de Jurgen Klopp. Il a marqué 14 buts et délivré cinq passes décisives en 18 apparitions en Liga Portugaise.

5 – Everton – 38 millions

Ils ont dépensé 38 millions d’euros en janvier et ont fait venir deux ailiers pour renforcer leur défense. La première signature du club a été celle de Nathan Patterson en provenance des Rangers. Everton a déboursé 15 millions d’euros plus les frais annexes pour le latéral droit. L’arrière gauche du Dynamo Kyiv, Vitaliy Mykolenko, a ensuite été recruté pour un montant proche de 21 millions d’euros.