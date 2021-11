Le nouveau riche du football anglais a choisi Eddie Howe au poste d’entraîneur, plutôt qu’une star. On vous explique pourquoi !

Tous les plus grands noms avaient été cités : Unai Emery (finalement resté à Villarreal), Antonio Conte (finalement parti à Tottenham), ou encore Erik ten Hag et même Zinedine Zidane. Mais Newcastle a choisi… Eddie Howe ! Comment l’entraîneur anglais de 43 ans, qui a fait ses armes sur le banc de Bournemouth, en deuxième division, a-t-il été préféré à une star ? La réponse est simple : il a été le meilleur à l’oral !

C’est ce que révèle une source du club au quotidien The Telegraph. Howe avait préparé son entretien et s’est montré particulièrement motivé et convaincant. Il connaissait tous les joueurs du club et avait parfaitement analysé les manques, sous l’ère de Steve Bruce, le précédent entraîneur débarqué.

Eddie Howe a également explicité la tactique et les méthodes d’entraînement qu’il comptait mettre en place. Les dirigeants des Magpies ont été bluffés. Ils ont décidé de lui faire confiance. Il disposera d’une enveloppe de recrutement de 58 millions d’euros pour renforcer l’effectif au mercato hivernal.