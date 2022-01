Pour oublier l’échec Botman, Newcastle préparerait une grosse offre pour un défenseur monégasque… à moins que.

Après avoir tenté de s’attacher les services de Sven Botman cet hiver contre 35 millions d’euros, Newcastle semble avoir trouvé une nouvelle cible. D’après les informations de L’Equipe, l’actuel 19e de Premier League préparerait une offre de 40 millions d’euros pour le jeune Benoit Badiashile (20 ans). Une offre qui semble avoir convaincu les dirigeants de l’AS Monaco. Mais le transfert de l’international espoir est encore loin d’être bouclé. En effet, Badiashile est sorti sur blessure face au FC Nantes (0-0). Une rechute musculaire qui devrait éloigner le défenseur des terrains jusqu’au début du mois de mars.

Un coup dur pour les Magpies, qui ont absolument besoin de renforts au plus vite. Le club du nord de l’Angleterre garde pour l’instant son offre bien au chaud et prospecte pour dénicher cette fois un défenseur central droitier. Parmi les pistes évoquées outre-Manche, on retrouve notamment le Français Issa Diop, pas toujours titulaire du côté de West Ham.

