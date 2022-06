À quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la FIFA prépare déjà la prochaine édition, qui aura lieu dans trois pays : États-Unis, Mexique et Canada, en dévoilant les 16 villes qui accueilleront des matchs.

Alors que les différentes sélections et ses supporters préparent la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la FIFA se penche déjà sur l’édition 2026, qui aura lieu dans trois pays : États-Unis, Mexique et Canada, en dévoilant les 16 villes qui accueilleront des matchs : New York (USA), Los Angeles (USA), San Francisco (USA), Houston (USA), Dallas (USA), Philadelphie (USA), Kansas City (USA), Atlanta (USA), Boston (USA), Miami (USA), Seattle (USA), Mexico (Mexique), Guadalajara (Mexique), Monterrey (Mexique), Vancouver (Canada), Toronto (Canada).