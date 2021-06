Gardien numéro un du Paris Saint-Germain, Keylor Navas ne semble pas forcément apprécié l’arrivée de Gianluigi Donnarumma (22 ans) au club après a fin de l’Euro 2020. Parti en vacances, le portier du Costa Rica a posté un mystérieux message.

Il y a quelques heures, l’ancien gardien du Real Madrid a publié une photo avec un message et on peut s’attendre au pire. Quelques heures après la signature du nouveau gardien italien, Gianluigi Donnarumma, Navas laisse au final le doute planer sur son avenir. le gardien costaricien de 34 ans a publié il y a une heure un curieux message en story Instagram. Une citation en espagnol que l’on pourrait traduire ainsi : « Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence ».

Un recrutement qui interroge aussi puisque le PSG possède déjà un gardien numéro 1 talentueux en la personne de Keylor Navas, qui a en plus prolongé récemment jusqu’en 2024. Un message destiné à Leonardo ? ou lien avec sa sélection et même de l’ordre du privée. Plusieurs personnes voient même un lien avec sa situation en club et la décision du club de recruter le portier international de la Nazionale.