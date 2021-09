Interrogé en marge de la présentation de Lionel Messi sur le fair-play financier, le président du PSG s’est laissé aller à une plaisanterie.

Nasser Al-Khelaïfi a d’abord remercié le journaliste anglais qui lui a posé la question, une façon ironique de répondre aux médias défendant les intérêts des grands clubs de Premier League. Le président du PSG s’est ensuite embarqué dans une explication floue ponctuée d’une plaisanterie, qui en dit long sur son état d’esprit. « Nous connaissons les règles du fair-play financier et nous les respectons toujours. Si on signe Leo Messi, c’est parce qu’on le peut, sinon on ne l’aurait pas fait. Ce qu’apporte Leo est énorme. Il faut aussi que les médias se concentrent là-dessus. C’est un excellent actif pour le club, qui grandit dans tous les aspects. L’impact qu’il a est incroyable. Par contre, j’espère que Leo ne demandera pas une augmentation ! Mais plus sérieusement, évidemment qu’on respecte les règles. »