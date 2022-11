Dans une nouvelle vidéo publiée ce mardi, Romain Molina détaille les agissements du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux.

Spécialiste des sujets rocambolesques, Romain Molina a mis un énième coup de pied dans la fourmilière. Le journaliste d’investigation a affirmé, dans sa dernière vidéo, que le Paris Saint-Germain avait fait usage d’une véritable « armée numérique » pour s’en prendre à différentes cibles telles que le sont Adrien Rabiot, Antero Henrique ou l’Olympique de Marseille.

« Le compte Paname Squad (validé par le PSG et Nasser Al-Khelaïfi) écrit « ville de salopes ». Là, c’est de l’amateurisme. En lisant ça, tu te dis, c’est des guignols. C’est de la farce. Que le club valide avec une boite de communication que des comptes à 1000 abonnés sur Twitter fasse des campagnes pour traiter des gens de salopes et la ville de Marseille de salope… Et que ça utilise l’argent du club et donc de l’émir du Qatar pour faire ça… Vous ne pouvez pas mieux utiliser l’argent ? », a récemment déclaré Romain Molina dans sa dernière vidéo, nommée « Les documents de l’armée du PSG...«