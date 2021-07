Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé. Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi a repris en main le dossier !

Auteur d’un championnat d’Europe décevant avec l’Equipe de France où il n’aura pas marqué et même manque le penalty décisif contre la Suisse en huitième de finale, Kylian Mbappé va devoir réfléchir à son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le Paris Saint-Germain ne souhaite pas le voir partir et surtout pas gratuitement. Le directeur sportif du club Leonardo n’arrivant pas à se mettre d’accord avec le champion du monde, l’Equipe annonce que le président a repris le dossier en main. Nasser Al-Khelaïfi souhaite absolument prolonger sa pépite. Un renouvellement de contrat de deux à trois ans seulement n’est pas à exclure. Le quotidien sportif ajoute également que Kylian Mbappé n’a pas indiqué vouloir partir et aucun club n’a formulé une offre au vice champion de France. Pour rappel, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur du championnat avec 27 buts pour la troisième saison consécutive ainsi que le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison.