Kévin Malcuit, prêté à la Fiorentina cet hiver en provenance de Naples, s’est livré sans langue de bois à beIN Sports. L’ancien joueur de l’ASSE a indirectement taclé son ancien coach Gennaro Gattuso.

« A ce moment-là, le coach Gattuso est venu, j’étais dans ma période de croisés donc il fallait que je revienne. Et c’est vrai que ça a été compliqué. Il y a eu… on ne va pas dire des problèmes, mais il ne m’a pas donné ma chance. C’est un coach qui parle beaucoup à ses joueurs. Il a essayé de me parler, mais il m’a fait comprendre qu’il n’y avait pas de place pour moi« , a regretté Malcuit.

Le joueur de 29 ans a fait 5 apparitions en Serie A cette saison.