Lorenzo Insigne va-t-il continuer l’aventure avec Naples ? Rien n’est moins sûr. Convoité par de nombreux clubs et notamment l’Inter, qui aurait déjà même formulé un contrat, Insigne ne trouve pas encore d’accord avec sa direction actuelle. Son agent, Fabrizio Romano, a mis les points sur le I.

« Il faut préciser que le nouveau contrat proposé à mon client l’a été avec une baisse de près de 50% de son salaire par rapport à ce qu’il gagne aujourd’hui. Je suis l’agent du capitaine et je dois le protéger. En général, les prolongations se font à la hausse. Il suffit de voir le traitement réservé à ceux qui ont signé un nouveau contrat avant Insigne. Inutile de dire que Lorenzo a été vexé. Nous sommes toujours en contact avec De Laurentiis. Il y a un respect mutuel mais il sait que la proposition doit être augmentée et non réduite », a déclaré l’agent dans une interview accordée au quotidien italien Il Roma.

De quoi jeter un froid concernant l’avenir du joueur à Naples…