La 17e journée de Série A a été très surprenante. De nombreux matchs étaient en effet à l’affiche ce dimanche. Entre Naples, la Lazio et l’Inter, on fait le point.

12h30 – Torino – Bologne : 2-1

Sanabria (24e), Soumaoro (69e csc) pour le Torino

Orsolini (79e) pour Bologne

15h – Hellas Vérone – Atalanta : 1-2

Simeone (22e) pour le Hellas

Miranchuk (37e) et Koopmeiners (62e) pour l’Atalanta

18h – Naples – Empoli : 0-1

Trois matchs sans victoires. C’est la traversée du désert du Napoli en Série A. Dans un match très équilibré, c’est le but de Cutrone à la 70e qui a décidé du sort du match. 0-1 score finale Naples est 4e, le Empoli est 7e.

18h – Sassuolo – Lazio : 2-1

Le Sassuolo fait sombrer la Lazio. Malgré un but très tôt dans le match de Zaccagni (6e), les locaux ont pris le dessus en seconde mi-temps grâce à Berardi et Raspadori (63e et 69e). Score final 2-1, la Lazio est 9e, Sassuolo est 13e.

20h45 – Inter – Cagliari : 4-0

Match dominé de bout en bout par l’Inter. Martinez par deux fois (29e et 68e), Sanchez et Calhanoglu (50e et 66e) ont permis ce large succès. À noter le pénalty loupé par le buteur argentin de l’Inter juste avant la mi-temps. Score final 4-0, l’Inter consolide sa place de leader, Cagliari est 19e.