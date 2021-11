Beaucoup de buts ce soir dans cette 4e journée de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence avec notamment le large succès de Naples sur la pelouse du Legia (4-1).

Menés au score par le Legia Varsovie, le Napoli aura attendu la seconde période pour renverser la vapeur et dérouler son football. Grâce à deux penalties transformés par Zielinski et Mertens, les Italiens ont repris l’avantage et le duo Lozano-Ounas a enfoncé le cloué pour une victoire 4 à 1 de Naples. Le coleader de Seria A prend la tête du groupe C avec une petite longueur d’avance sur les Polonais.

Dans les autres matchs de la soirée, West Ham a été tenu en échec sur la pelouse de Genk (2-2) alors que l’Eintracht Francfort a ramené les trois points de l’Olympiakos (1-2). À noter aussi le match nul entre Galatasaray et le Lokomotiv Moscou (1-1) dans le groupe E de l’OM, qui joueura son 4e match à 21h face à la Lazio Rome.

Europa League :

Legia 1 – 4 Naples

Genk 2 – 2 West Ham

Olympiakos 1 – 2 E. Francfort

R. Sociedad 1 – 1 Sturm Graz

Brondby 1 – 1 Glasgow Rangers

Galatasaray 1 – 1 Lokomotiv Moscou

Europa Conference League :

Gent 1 – 1 Partizan

Omonoia 1 – 1 Bâle

AZ Alkmaar 2 – 0 Cluj

M. Tel-Aviv 3 – 0 Helsinki

Linz 2 – 0 Alashkert

Zorya 1 – 0 CSKA S.

Randers 2 – 2 Jablonec

Lincoln R. I. 1 – 4 Bratislava