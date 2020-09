Christian Gourcuff est en guerre avec l’entraîneur des U19, Stéphane Ziani. Ce dernier a été très critique avec la gestion du coach des pros sur la confiance aux jeunes.

“La gestion des jeunes par Christian Gourcuff est catastrophique. Les mecs veulent tous se barrer ! Basila et Mendy, deux internationaux U20 qui sont en fin de contrat, vont partir libres. Il n’y a aucun projet pour eux. Il les traite comme des bouche-trous”, a indiqué l’ancien milieu de terrain pour 20 Minutes. Avant de poursuivre dans un autre média son explication. “La relation entre la formation et le staff pro n’est pas constructive, elle est nulle. Des fois, on a l’impression que nous sommes deux clubs, on se découvre”, a lâché Ziani dans Ouest-France.