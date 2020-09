Accusé par Stéphane Ziani, le coach des U19 du FC Nantes, pour la mauvaise entente entre le centre de formation et l’équipe première, Christian Gourcuff a souhaité donner sa version des faits dans Ouest-France.

“Peut-être que Stéphane Ziani lorgnait le poste. Je ne vais pas demander à Stéphane Ziani comment jouer au football. Qu’il ait ses idées, je l’entends. Et je mène ma fin de carrière avec mes idées. Je ne dis pas qu’il ne travaille pas bien. Je pense intégrer les jeunes de façon quasiment optimale puisque l’on ne peut pas fonctionner avec un effectif de 30 joueurs. Dire que nous n’intégrons pas les jeunes est un mauvais procès parce qu’on l’a fait au maximum. Après, que je ne corresponde pas à la philosophie nantaise, chacun peut estimer cela. Mais on se retrouve face à des ambitions personnelles. Moi je n’en ai plus. Je suis là pour aider le FCN et je me suis mis à la disposition du club. Quand ça s’arrêtera, je me retirerai mais j’aurai essayé d’apporter toute mon expérience et mon utilité au FC Nantes”, a indiqué le coach du FC Nantes.