Sur RMC, Philippe Tournon, ancien attaché de presse de l’équipe de France, a expliqué son expérience de travail avec Raymond Domenech à la tête de l’équipe de France. Pour rappel, l’ancien spécialiste de la presse sort un livre « La vie en Bleu ».

« Je le redis dans le bouquin, le technicien est compétent et très pointu et, surtout, l’homme est passionnant. C’est un garçon qui va parler politique, théâtre, cinéma, faits de société… Il a beaucoup d’atouts sur lui. Je persiste à dire que dans la fonction de sélectionneur, il faut être clean et premier degré et Raymond était toujours au 2e, 3e ou 4e degré avec les joueurs, les dirigeants, les journalistes. Il était décalé, c’est sa nature. Ça en fait un garçon très intéressant et attachant mais il y a des fonctions dans lesquelles il ne faut pas être décalé. Si vous parlez au 3e degré, ça passe au-dessus des têtes », a indiqué l’ancien attaché de presse de l’équipe de France sur RMC.

Avant de décrire son métier dans les coulisses des Bleus : « J’avais tracé une frontière, je ne suis pas leur copain. Avec des garçons à qui j’allais imposer un certain nombre de choses, comme les faire venir en conférence de presse ou répondre aux demandes des médias, je ne pouvais pas leur dire: ‘Quand tu viens à Paris, tu me passes un coup de fil et on ira en boîte’. J’en connais, après moi, qui ont eu ce petit travers et ça ne leur a pas beaucoup réussi. J’ai gardé une certaine distance mais, à la faveur de rencontres sur des matchs de bienfaisance, on se tombe dans les bras avec un plaisir qui n’a pas faibli. »