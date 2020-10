Cette semaine en conférence de presse, Christian Gourcuff, l’entraîneur du FC Nantes est revenu sur la polémique après le match PSG – OM. L’ancien coach de Rennes en a profité pour faire passer un petit message à Dimitri Payet, ancien du FC Nantes.

“Le chambrage ne se justifie que lorsque vous avez une connivence avec l’autre personne. Je chambre mes joueurs, mais ceux avec lesquels j’ai une meilleure relation. Je ne me permettrais pas de chambrer mon ennemi. Plus il y a un niveau de connivence avec la personne, plus vous pouvez aller loin dans l’attaque. Mais si c’est déjà tendu, les effets sont négatifs. L’animosité entre le PSG et l’OM est complètement idiote, si en plus on joue là-dessus”, a indiqué Christian Gourcuff face aux médias.

Avant de poursuivre sur Dimitri Payet : “Cela a commencé avec Payet. Mais là cela a ressemblé à un jeu. On s’insulte mais ce n’est pas grave, on fait monter la sauce. Le chambrage n’a lieu d’être qu’avec des personnes de connivence. Il y a déjà une animosité idiote entre Paris et Marseille. Si on en rajoute en plus… Moi je chambre mes joueurs mais je ne me permettrais pas de chambrer mon ennemi.”