Guillaume Gillet garde un bon souvenir du FC Nantes.

Aujourd’hui joueur de Charleroi, actuel leader du championnat belge, Guillaume Gillet conserve des bons souvenirs avec les Canaris. Passé par le FC Nantes, Bastia ou encore le RC Lens, Guillaume Gillet avoue qu’il est encore très proche de la famille Kita, propriétaire du FC Nantes.

“Je suis toujours en relations avec les Kita. On s’est toujours bien entendus. Je sais qu’ils sont décriés du côté de Nantes. Quand j’étais joueur, j’entendais les insultes, je voyais les banderoles. Je trouve ça dur, de mon point de vue. Ils n’ont pas fait que des bons choix, mais ils donnent beaucoup pour le club. Ils s’investissent beaucoup. Ils ont fait remonter Nantes en L1 et ils essaient de faire évoluer le club. Pour cet attachement, cet investissement, ils méritent un minimum de respect. Et je garde un très bon souvenir des supporters nantais. Je les aimais eux aussi, comme les dirigeants”, a indiqué le Belge dans But!.