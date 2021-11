Voici les compositions d’équipe probables pour le match de demain soir entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille.

Pour défier le FC Nantes demain soir (21h), pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a déjà confirmé que plusieurs titulaires seraient laissés au repos. Ainsi, l’Argentin pourrait se passer des intouchables Mattéo Guendouzi et William Saliba. En attaque, Dimitri Payet et Amine Harit devraient remplacer Milik et Ünder.

Pas de révolution en revanche côté Canaris, où Antoine Kombouaré comptera sur son trio d’attaque, Blas-Simon-Kolo Muani, pour faire trembler les filets de l’Olympique de Marseille.

Les compositions d’équipe probables :

Nantes : Lafont – Merlin, Pallois, Girotto, Appiah – Cyprien, Chirivella, Moutoussamy – Simon, Kolo Muani, Blas

OM : Lopez – Rongier, Gonzalez, Balerdi, Luan Peres – Gueye, Kamara, Gerson, De La Fuente – Payet, Harit