Antoine Kombouaré l’a toujours mauvaise. Après le match nul concédé par son équipe de Nantes face à l’OGC Nice, l’entraîneur pointe toujours du doigt les décisions arbitrales, et notamment le penalty non accordé par François Letexier aux Canaris.

« Je peux tout entendre. Si l’arbitre m’avait dit ‘on décide qu’il n’y a pas penalty’, OK. Mais le quatrième arbitre est là, me dit M. Kombouaré, ne bougez pas, on checke les images. On me dit qu’on ne siffle pas penalty parce que le ballon touche le corps d’abord. Ce qui est embêtant, c’est que M. Letexier va voir les images. Il confirme ce que le quatrième arbitre me dit. », a déclaré Kombouaré au micro de la Chaine L’Équipe.

« Et quand, à la mi-temps, je vais voir les images, je me dis ‘ils me prennent pour un con.’ Et moi, j’ai de la merde dans les yeux, alors il faut que j’aille voir un spécialiste. Ou sinon, en face de moi, j’ai des menteurs. Ce n’est pas normal, ce n’est pas possible », a-t-il continué.

La pilule est loin d’être passée…