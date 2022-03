L’AS Nancy Lorraine, bon dernier de Ligue 2, reçoit Grenoble, 19eme, pour une « finale » dans la course au maintien en Ligue 2 à l’issue de la saison. Dans les colonnes de l’Équipe, l’entraineur nancéen, Albert Cartier réfute l’idée d’une descente en National.

Match de la peur entre Nancy et Grenoble, ce samedi à 19h pour le compte de la 27e journée de Ligue 2. D’un côté, l’ASNL, lanterne rouge depuis la 5e journée, reçoit des Isérois, avant-dernier. En cas de victoire, les lorrains peuvent totalement se relancer dans la course au maintien. À l’inverse en cas de mauvais résultat, ils se dirigeront vers une descente en National à l’issue de la saison.

Malgré la période difficile, Albert Cartier, entraineur de Nancy, croit encre au maintien: « Cela fait au moins quatre matches qu’on me bassine avec le soi-disant match de la dernière chance. Ça suffit, franchement ! Ce serait bien d’avoir des mots adaptés à la situation. Aujourd’hui, on a d’abord besoin d’être soutenus. Et d’y croire jusqu’à la dernière seconde. Comme moi. lI reste 12 matches, 36 points en jeu. Tout est possible encore. C’est réalisable. Moi je veux qu’on colle plus aux fesses des équipes devant nous. Qu’ils sentent qu’on est là, qu’on leur mette la pression, disait Cartier, jeudi, tout en mettant les joueurs devant leurs responsabilités. Je leur ai dit que je ne suis pas venu ici pour faire de la figuration. Je veux laisser une empreinte, pas une cicatrice. Et eux aussi doivent avoir ça en tête. Cette histoire, c’est surtout la leur. »