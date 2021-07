Nouvel entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann a été présenté il y a quelques heures. S’il nourrit de grandes ambitions, il rassure sur sa volonté de construire une vraie équipe et pas forcément d’empiler les joueurs.

Devant les médias, il a livré ses premières impressions et en dit un peu plus sur la saison à venir et le mercato estival. « Je pense que l’entraîneur doit partager les mêmes idées que le club et avoir la même philosophie. Un entraîneur devrait également être celui qui décide des joueurs avec lesquels il veut travailler et de la direction que le club veut prendre à l’avenir. Bien sûr, il faut toujours avoir une idée de la situation financière. Avant, j’étais dans des clubs qui disposaient d’un peu d’argent, mais je n’ai pas fait de folies. De plus, avant la pandémie, maintenant et, espérons-le, vers la fin de la pandémie, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas faire n’importe quoi sur le marché des transferts. Nous devons discuter constamment de ce genre de choses, même s’il n’y a pas de clause dans mon contrat concernant la gestion des effectifs et des transferts, mais nous allons toujours en parler et en discuter comme nous l’avons fait. Nous déciderons ensemble. Avec Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic, Herbert Hainer, nous avons discuté de toutes ces choses. Mais au final, bien sûr, c’est le club qui a le dernier mot, c’est lui qui doit prendre ces décisions. »