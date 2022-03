Fin de ce multiplex de la 28e journée de Premier League avec les résultats des 5 affiches. Chelsea, Aston Villa, Brentford ou encore Crystal Palace remportent la victoire.

Burnley – Chelsea 0-4 : Avec N’Golo Kanté titulaire mais sans Romelu Lukaku ni Hakim Ziyech, restés sur le banc, les Blues ont manqué d’inspiration en première période avant de lâcher les chevaux au retour des vestiaires. Reece James a débloqué la situation (47e), avant que Kai Havertz plie le match en s’offrant un doublé en l’espace de 3 minutes (52e, 55e). L’Américain Christian Pulisic a achevé ce festival (69e). Sur une série de trois victoires consécutives en championnat, les hommes de Thomas Tuchel confortent leur 3e place et font un pas de plus vers la Ligue des Champions avec provisoirement 8 points d’avance sur le 5e, West Ham, qui compte un match en plus avant de défier Liverpool à 18h30. Burnley est toujours 18e et relégable.

Aston Villa – Southampton 4-0

Newcastle – Brighton 2-1

Norwich – Brentford 1-3

Wolves – Crystal Palace 0-2