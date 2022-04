Fin de ce multiplex de la 33e journée de Premier League ce samedi après-midi avec les résultats. Manchester United et Brentford s’imposent, tandis que les Gunners d’Arsenal subissent une défaite un peu tâche.

Manchester United – Norwich 3-2 : les Red Devils sont entrés dans le match par le bon bout grâce à deux buts de Ronaldo (7e, 32e). Mais, derrière, la lanterne rouge a réduit le score par Dowell avant la pause (45e+1) et même égalisé grâce à Pukki au retour des vestiaires (52e). CR7 a arraché la victoire sur un amour de coup-franc (76e). Le triplé du Portugais permet à MU de mettre un terme à une série de 3 matchs sans victoire toutes compétitions confondues et même de doubler Arsenal à la 5e place !

Southampton – Arsenal 1-0 : les Gunners ont tout tenté mais buté sur Fraser Forster et Southampton, qui s’imposent 1-0 sur un but de Bednarek (45e). Les hommes de Mikel Arteta, 6es, ont tout gâché avec cette 3e défaite consécutive et permettent aux Spurs de conserver 3 points d’avance à la 4e place. Ils auront une dernière carte à jouer mercredi en match en retard contre Chelsea…

Watford – Brentford 1-2