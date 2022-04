Fin du multiplex de la 30e journée de Bundesliga avec les résultats et le carton du Borussia Dortmund face aux Loups de Wolfsburg.

Dortmund – Wolfsburg 6-1 : les Marsupiaux ont très vite pris l’ascendant et menaient déjà 5-0 à la mi-temps après des buts de Tom Rothe (24e), Axel Witsel (26e), Manuel Akanji (29e), Emre Can (34e) et d’Haaland (38e). De nouveau buteur au retour des vestiaires (54e), le Norvégien a inscrit son 18e but de la saison en championnat. La réduction du score tardive de Ridle Baku (81e) restera anecdotique pour les Loups, 13es. le BvB revient provisoirement à 6 points du leader, le Bayern Munich, qui se déplace dimanche sur le terrain de l’Arminia Bielefeld. Avant le choc de samedi prochain Bayern-Dortmund !

Fribourg – Bochum 3-0

Augsburg – Hertha Berlin 0-1

Mayence – Stuttgart 0-0