Fin du multiplex de la 16e journée de la Bundesliga ce soir avec les résultats des quatre matchs du soir. Avant cela, l’Eintracht Francfort l’a emporté 3 buts à 2 contre le Borussia Mönchengladbach.

Augsbourg – Leipzig 1-1 : André Silva (19 min, RB Leipzig) – Daniel Caligiuri (86 min pen, Augsbourg).

Bayer Leverkusen – Hoffenheim 2-2 : Doublé de Patrick Schick aux 37 et 63e minutes de jeu. Hoffenheim est revenu au score par Angelo Stiller (80 min) et Munas Dabour (83 min). Leverkusen est troisième avec 28 points et Hoffenheim quatrième avec 27 unités.

Borussia Dortmund – Greuther Furth 3-0 : doublé d’Erling Haaland aux 33 et 82e minutes de jeu et but de Malen à la 89e. Dortmund reste deuxième avec 34 points, 6 derrière le Bayern Munich toujours leader.

Union Berlin – Fribourg 0-0