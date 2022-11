Pisté par Manchester City et Arsenal notamment, Mudryk ne quittera pas le Shakhtar Donetsk pour moins de 100 millions d’euros.

Superstar en Ukraine, le jeune Mykhaylo Mudryk (21 ans) a attiré l’attention des plus grands clubs de la planète. Souvent comparé à Neymar pour son aisance technique, l’ailier du Shakhtar Donetsk n’aura pas mis bien longtemps à se retrouver sur les tablettes d’Arsenal, du Real Madrid ou encore du Paris Saint-Germain. Interrogé par la presse locale, le directeur sportif du club ukrainien, Carlo Nicolini, a envoyé un message aux clubs intéressés.

« Aux côtés de Mbappé, Leão et Vinicius, Mudryk est le joueur le plus fort à son poste. 40 millions d’euros seraient suffisants pour l’acheter ? Nous ne discuterons pas pour ces chiffres, pas même pour 50 millions. Nous estimons Mudryk au-dessus d’un Antony, recruté près de 100 millions d’euros par Manchester United. C’est vrai qu’aujourd’hui, Manchester City et Arsenal sont intéressés par notre joueur. »

Selon la presse britannique, Arsenal serait prêt à aligner environ 60 millions d’euros sur la table dès cet hiver pour s’offrir le crack ukrainien. Une somme bien loin des 100 millions réclamés par le Shakhtar pour lâcher Mudryk.