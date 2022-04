Teddy Chevalier, attaquant du Royal Excel Mouscron a accordé une interview à la dernière heure où il s’est complètement lâché sur Gérard Lopez, propriétaire du club. Pour l’ancien joueur de Valenciennes, l’actuel patron des Girondins de Bordeaux est un lâche.

Gérard Lopez traverse une période difficile. Alors qu’il fait face à une grâce crise financière avec le Royal Excel Mouscron, il est proche de la délégation en Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux. Un joueur de club belge, en l’occurence Teddy Chevalier a traité de « lâche » l’homme d’affaire hispano-luxembourgeois.

« Vous savez, quand on est lâché comme des bêtes, sans salaire, c’est compliqué. Tous les jours, on vient, on se donne. Sans savoir ce qu’on va devenir… Je n’ai pas peur des mots. On peut casser mon contrat demain. Mais Gérard Lopez est un lâche. Il faut arrêter de le brosser dans le sens du poil. Tout le travail qu’on a fourni est foutu à l’eau par une personne qui se prend pour Dieu… », a lancé l’ancien joueur de Valenciennes à La Dernière Heure.

En attendant que la situation du club soit réglée, Teddy Chevalier a inscrit 8 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues.