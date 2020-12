Coupable d’une charge sur Wesley Fofana, Serge Aurier a été à l’origine du premier but encaissé par Tottenham dans le match qui l’a opposé à Leicester City dimanche à l’occasion de la 14è journée de Premier League.

Mais après la rencontre, José Mourinho, l’entraîneur des Spurs, refuse d’accabler le défenseur ivoirien.

« Je décrirais son geste comme une erreur, pas un moment de folie. Il faut savoir où on se situe, si on se trouve dans la surface. Là, le joueur repart vers son but, sans aucun danger. Serge a été phénoménal contre Liverpool, probablement notre meilleur joueur et il fait cette erreur sur ce match. Est-ce qu’elle nous coûte trois points ? Ce n’est pas juste de dire ça. Si je dois pointer des joueurs du doigt, je pourrais cibler certains qui n’ont pas eu l’attitude que j’aime voir », a-t-il lâché en conférence de presse.

Rodolph Tomegah / Africa Top Sports