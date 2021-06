Le nouveau coach de la Roma n’a visiblement pas envie de se frotter à Cristiano Ronaldo la saison prochaine en Serie A. Récemment, il a gentiment demandé à CR7 de quitter la Juventus.

« Il devrait quitter l’Italie maintenant et me laisser en paix ! Tout le monde dit, et je dis la même chose, il n’a plus 25 ans. Il a 36 ans et il ne marque pas 50 buts, mais combien en a-t-il marqué ? Son bilan est incroyable, les chiffres parlent d’eux-mêmes », a commenté le Portugais dans un entretien pour talkSport.