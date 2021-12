Alors que Rafa Benitez n’est pas épargné par la critique, le nom de José Mourinho commence à circuler vers Liverpool.

Après la correction infligé par Liverpool à Everton 1-4, les dirigeants des Toffes ont commencé à explorer les pistes des possibles futurs successeurs de Rafa Benitez.

Et d’après The Mirror, c’est vers José Mourinho que le club de Liverpool aimerait se tourner. Et comme l’aventure du Portugais à Rome ne se passe pas non plus de la meilleure des façons, les rumeurs commencent à prendre de l’ampleur… affaire à suivre.