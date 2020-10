Tout proche de rejoindre Manchester City cet été, Lionel Messi a finalement décidé de rester un an de plus au FC Barcelone. Mais ce n’est pas la première fois que le sextuple Ballon d’or est passé à deux doigts de découvrir la Premier League.

En 2014, Chelsea a bien failli réaliser le plus gros transfert de l’histoire du football en s’attachant les services du génie barcelonais. Comme le révèle le journaliste italien de Sky Sports, Gianluca Di Marzio – dans son nouveau livre intitulé Grand Hotel Calciomercato – la Pulga était même tombé d’accord avec le club londonien après un entretien vidéo en face à face avec le coach des Blues de l’époque… José Mourinho.

Chelsea proposait alors un contrat de 5 ans à Lionel Messi, assorti d’un salaire de plus de 55 M€ par an. De quoi faire réfléchir le meilleur joueur de la planète au moment où il faisait l’objet d’une enquête du gouvernement espagnol pour des suspicions de fraude fiscale. Une affaire qui lui a fait longuement envisager de quitter la Catalogne. Mais ce sont finalement les conseils de son père et de son ancien coéquipier Déco qui ont fait capoter l’opération à 250 M€, soit le prix de la clause libératoire de Lionel Messi en 2014 (qui a depuis grimpé à 700 M€).