Intéressé par la rachat de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal s’est heurté au refus de France McCourt. Il a finalement opté pour le club de Hyères évoluant en National 2.

Dans les colonnes du Figaro, Mourad Boudjellal dit clairement que le club phocéen ne l’intéresse plus et que son projet a réveillé les dirigeants pour proposer un beau projet aux supporters du club : « Vous savez, j’ai un talent, c’est de réveiller les morts. J’ai réveillé le Sporting Club de Toulon qui fait un travail admirable, et qui devrait sur le papier monter en National. Pareil pour l’OM. Depuis que je me suis montré, ils font du super boulot. Il faut le reconnaître. Ils ont un beau projet, ils ont retrouvé des idées et de l’ambition. Il y a vraiment de bonnes choses et il semble avoir compris certaines choses. Moi, désormais, je me concentre uniquement sur le projet du Hyères 83 Football Club. »