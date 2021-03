Morgan Sanson, recruté l’hiver dernier à Marseille par Aston Villa, club de Premier League, se dit impressionné par le niveau et l’intensité du championnat anglais.

« En termes d’intensité, de volume de travail, on est largement au-dessus. Même à côté des entraînements, c’est un monde au-dessus. Je pensais bien travailler en France mais j’ai été surpris ici. Dans le championnat, il y a beaucoup plus d’intensité, beaucoup plus de courses. Comparé à la France, il n’y a pas du tout de temps mort », a indiqué l’ancien marseillais au CFC.