Faitout Maouassa renforce Montpellier. Ce mardi le club héraultais a officialisé l’arrivée du joueur de 23 ans. L’ancien latéral gauche du Stade Rennais débarque en prêt du Club de Bruges. Il vient ainsi renforcer un poste en reconstruction après les départs de Mihailo Ristic et Ambroise Onyongo.

« Je suis très heureux de rejoindre le MHSC et le beau projet de ce club. Sur le plan personnel, j’espère prendre du plaisir sur le terrain et jouer un maximum de matchs. Je connais déjà pas mal de joueur de l’effectif, ce qui sera sans doute un plus pour mon intégration. Collectivement, j’espère que nous pourrons aller le plus haut possible ensemble. Je souhaite vraiment dire aux supporters pailladins que je suis très heureux de venir ici. J’espère leur faire plaisir au maximum cette saison », a lancé Maouassa lors de sa signature.

