De retour en France cet été avec un nouveau défi sous les couleurs du Montpellier Hérault SC, Mamadou Sakho nourrit de grandes ambitions et comme il le précise, il veut pouvoir se donner les moyens de revenir en Equipe de France.

Le footballeur de 31 ans a délivré un message très clair devant les médias ce vendredi et il souhaite aujourd’hui retrouver son niveau de jeu afin de postuler à une place en Equipe de France et pourquoi pas participer la Coupe du monde 2022 au Qatar. « C’est toujours un objectif pour tout joueur. Un joueur qui joue à Caen ou Manchester United a toujours cette pensée et travaille pour essayer de porter ce maillot. Si ce n’est pas dans un coin de ma tête, je pense que j’aurais arrêté ma carrière cet été, tout simplement. Bien évidemment que ça reste toujours un objectif. C’est ce qui m’aide à travailler et me donne l’envie de bosser, de donner le meilleur. »

Quand on n’a pas d’objectif, ça ne sert plus à rien d’être sur un terrain. Je suis à Montpellier, j’espère qu’on fera une très belle saison. Elle a bien débuté. Je ne vais pas m’en cacher. Je ne suis pas un enfant, j’ai 31 ans, pas 40. Je me sens en pleine forme. Je travaille en espérant reporter ce maillot, » prévient l’ancien Parisien en conférence de presse. Depuis le début de saison, il a disputé 6 matchs de Ligue 1 avec le MHSC…