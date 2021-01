Andy Delort ne souhaite pas quitter Montpellier lors de ce mercato hivernal.

Depuis son arrivée à Montpellier lors de l’été 2018, l’attaquant Andy Delort (29 ans) est très performant avec le club du sud de la France. Invité sur le plateau de Téléfoot, l’attaquant a livré son analyse concernant son avenir. L’international algérien ne souhaite pas quitter le MHSC avec qui il souhaite aller le plus haut possible en Ligue 1 cette saison.

« Si un autre challenge que Montpellier me fait rêver ? Quand Laurent Nicollin est venu me chercher, j’étais à la cave à Toulouse où c’était très, très compliqué entre le club, moi et tout le monde. Il est venu me chercher et a tout fait pour que je signe. Et voilà, deux ans et demi plus tard, je suis vice-capitaine quand Vito (Hilton, ndlr) n’est pas là. J’ai des responsabilités, je marque des buts et je me sens bien dans cette équipe. Ma première envie, c’est de finir européen avec Montpellier pour rendre tout ce qu’il m’a donné. C’est le club de ma région, je vais tout faire pour monter le club où il mérite d’être », a indiqué le champion d’Afrique sur Téléfoot.