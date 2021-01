Invité sur RMC, le président de Montpellier Laurent Nicollin a évoqué une possible baisse des salaires pour les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 en raison de la crise sanitaire et des pertes liées à Mediapro.

« Etre inquiet c’est le minimum. Quand vous êtes un club professionnel, que vous n’avez pas de spectateurs, que vos sponsors ne viennent pas au stade donc ne peuvent pas payer, qu’il n’y a plus les droits TV, mais qu’il faut payer les charges et les salaires, automatiquement on est inquiets. Mais tant que Canal+ ou un autre n’aura pas repris les rênes, et qu’on n’aura pas renégocié nos droits, je suis dans l’incertitude. Je n’ai pas grand-chose à dire, si ce n’est qu’on fait des simulations, et que ce sera compliqué si on n’a pas le retour de Canal ou d’un autre diffuseur le plus vite possible. Et après je sais qu’il va aussi falloir négocier la répartition des droits entre clubs, donc ça ne va pas être facile », a indiqué le patron de Montpellier.

Avant de poursuivre sur une potentielle baisse des salaires des joueurs : « Pour discuter de ces choses avec les joueurs, il faut avoir tous les éléments en main. Si je ne perds que 10% de mes droits TV, je ne discuterai pas (d’une baisse des salaires), mais si je perds 40 ou 50%, automatiquement j’aurai plus d’éléments pour aller discuter. J’ai juste dit à mes cadres que je les verrai, et je sais que s’il faut faire un geste ils le feront. Déjà pendant le premier confinement ils ont reversé une partie de leur salaire aux employés du club qui étaient plus en difficulté. Ce sont des hommes avec un grand cœur. Après c’est toujours pareil, quand tu tapes au portefeuille, ça fait plaisir à certains et bien moins à d’autres… J’attends déjà la réunion avec l’UNFP, on verra ce qui en sortira. »